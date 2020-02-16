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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تضم 165 وحدة صناعية.. رئيس الوزراء يتفقد تنفيذ «استثمارية بنها»

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:37 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحافظ القليوبية، ونائب المحافظ، ضمن جولة تفقدية يتابع فيها أعمال تنفيذها.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول المدينة، والتي تتضمن 165 وحدة صناعية يتم العمل عليها، مع إنشاء 16 منفذ بيع، ومنطقة مرافق عامة، على إجمالي مساحة 46 فدانا، النسبة البنائية فيها 35%، ونسبة تنفيذها 96%.

وتشتمل المنطقة مركز لريادة الأعمال حسب الشرح الذي استمع إليه رئيس الوزراء، ومركز حضري للمرأة، ومبنى دفاع مدني، ومسجد سعة 200 مصلي، ونقطة إسعاف، ومركز خدمات للمستثمرين.

كما تفقد رئيس الوزراء نموذجين لهناجر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تضمها المنطقة الاستثمارية.

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