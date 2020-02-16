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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تمثل مصر في منتدى المرأة العالمي بدبي

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:29 ص
المشاط
المشاط
حسن كامل _ أسماء إبراهيم
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توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى مدينة دبي الإماراتية لتمثيل مصر في فعاليات منتدى المرأة العالمي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة.

ويناقش منتدى المرأة العالمي، في دورته الثانية هذا العام، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، وذلك خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمي أبرزهم إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة في جلسة عن القيادات النسائية في الحكومة، لعرض تجربتها الناجحة في الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40%، وحققت أعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر، ثم توليها وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2019، بجانب إبراز جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مختلف المجالات، إذ تعد مصر من أوائل الدول على مستوي العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويتولى المجلس القومي للمرأة متابعة تنفيذها مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وستشارك الوزيرة في إطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال "We-Fi"، التي تعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تمكين رائدات الأعمال في المنطقة وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوي للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة، إذ سيتم خلالها استعراض أبرز البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين رائدات الأعمال، واستعراض عدد من قصص النجاح لرائدات أعمال في المنطقة.

ويركز منتدى المرأة العالمي، دبي 2020، الذي يعقد تحت شعار "قوة التأثير" على 4 محاور رئيسية، هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالميا من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالميا، ويتم خلال هذه الجلسات تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا، منها استراتيجيات المساواة بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى وأهمية تمثيلها في الحكومات، ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.

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