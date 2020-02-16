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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في لجنتي الدراسات «1 و2» بالاتحاد الدولي للاتصالات

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:19 ص
مصر
مصر
طارق عتمان
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تشارك مصر، مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الاجتماع الثالث للجنة الدراسات "1" التابعة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، عن الفترة 2018-2021، تحت عنوان "تهيئة بيئة تمكينية مواتية لتنمية الاتصالات.. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير، في جنيف، سويسرا.

كما تشارك أيضًا في اجتماع لجنة الدراسات 2 (عن الفترة 2018-2021) تحت عنوان "خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التنمية المستدامة"، في الفترة من 24 إلى 28 فبراير.

وتتيح لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات فرصة لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، بما في ذلك المنتسبون والهيئات الأكاديمية، لمشاركة الخبرات وطرح الأفكار وتبادل الآراء والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاستراتيجيات الملائمة لتناول أولويات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتمثل مهمة لجنة الدراسات "1" في وضع السياسات والاستراتيجيات التنظيمية والتقنية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمكّن البلاد من تحقيق الاستفادة القصوى من القوة الدافعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك البنية الأساسية الداعمة لخدمات النطاق العريض والحوسبة السحابية والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة وحماية المستهلك والشبكات المستقبلية، بوصفها محركًا للنمو المستدام.

وتتمثل مهمة لجنة الدراسات "2" في الخدمات والتطبيقات التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضًا استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رصد وتخفيف أثر تغير المناخ، خصوصًا على البلدان النامية.

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