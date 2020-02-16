جامعة الإسكندرية تفتتح مركز ابتكارات اللغة بتمويل أوروبي

افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، صباح اليوم، مركز ابتكارات اللغة "LIC" بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب والذي يضم معمل لغة لتدريس 6 لغات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، ومسؤول التدويل بجامعة الإسكندرية، والدكتورة لنا حبيب، مدير المركز والمشرف على وحدة اللغات ونظم المعلومات بالكلية، وعدد من أساتذة اللغات بالمركز.وقال الدكتور هشام جابر، إن المعمل يهدف إلى تعزيز التقارب النوعي مع تطورات الاتحاد الأوروبي في التعليم العالي، وتشجيع الشعوب على التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الكفاءات والمهارات في التعليم العالي من خلال تطوير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مناطق مختلفة من العالم من خلال المبادرات المشتركة ولا سيما بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة.من ناحيتها، أكدت الدكتورة لنا حبيب، أن المعمل متصل مع 5 جامعات مصرية أخرى وهي القاهرة، حلوان، المنيا، الأقصر، فاروس، عن طريق شبكة "Network".وأضافت، أنه سيتم تعريف الطلاب الدارسين بالمركز على الأبحاث اللغوية التطبيقية على المستويين الإقليمي والدولي.