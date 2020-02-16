قص الأشجار وتجميل المدخل الرئيسي للمحكمة بـ«السادات»

أصدر المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات، قرارًا بالاهتمام بالمسطحات الخضراء ونباتات الزينة بمداخل المدينة والمناطق السكنية وذلك استكمالا لأعمال الصيانة اللازمة المسطحات الخضراء.وبناءً على تعليمات رئيس الجهاز بالاهتمام بالمظهر الجمالى، قامت إدارة الزراعة برئاسة المهندس ماهر الفقى بأعمال قص وتقليم وتهذيب أشجار الفيكس الموجودة بأحياء المدينة والحدائق العامة وكذا تجميل المدخل الرئيسي لمحكمة السادات بنباتات الزينة وزراعة النجيل طبيعي على جانبى المدخل.وأوضح الفقي أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية لتجميل المدينة بمنطقة السكنية بمنطقة الاسكان الاجتماعي وابني بيتك فى غضون الأيام المقبلة ويليها يتم التنسيق لتطوير وتجميل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى استكمال عملية التجميل بالميادين العامة.