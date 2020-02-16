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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جينيفر أنيستون تكشف سر رشاقتها

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:14 ص
جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون
وكالات
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احتفلت نجمة هوليوود جينيفر أنيستون بعيد ميلادها الـ 51 هذا العام، لكنها لا تزال محتفظة بجمالها وتألقها كأنها شابة في العشرينات.

وفي مقابلة مع مجلة إنترفيرو، ظهرت جينيفر التي ولدت في 1969 بجسمها الرشيق، وبشرتها المثالية للغاية، وأكدت أنها تأخذ صحتها الجسدية والعقلية على حد سواء على محمل الجد.

وكشفت الممثلة الشهيرة عن سر شبابها الدائم، من خلال بعض الإجراءات التي تلتزم بها بشكل يومي، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية:

1- الملاكمة
تتدرب جينيفر حاليًا على يد المدرب الشخصي ليون أزوبيكي، مؤسس صالة "غلوف ووركس" التي تقدم تدريبات الملاكمة عالية الكثافة كوسيلة لتعليم الملاكمة ومهارات الأداء الرياضي لأي شخص. وتتمرن جينيفر لمدة ساعة ونصف بشكل يومي طيلة أيام الاسبوع.

2- علاج البشرة بالليزر
كشفت جينيفر في الماضي أنها من المعجبين بالعلاج بالليزر غير الجراحي للحفاظ على بشرتها الندية المتوهجة، واصفة هذه الطريقة بـ "التجديد الكبير" الذي "لن يجعلك تبدين مثل الطماطم المقشرة".
ويعمل هذا الإجراء عن طريق إزالة طبقات الجلد باستخدام حزمة ليزر مركزة، وبالتالي تقليل التجاعيد وتحسين مظهر الجلد.

3- أجهزة اللياقة البدنية
تتدرب جينيفر في الآونة الاخيرة على جهاز Versaclimbing وهو جهاز لياقة بدنية احترافي حظي بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ويعمل على تمرين وبناء العديد من العضلات في الجسم.

4- ساونا الأشعة تحت الحمراء
كشفت أنيستون لمجلة شيم "لدي ساونا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وهي جهاز رائع يعمل على إزالة السموم من الجلد وتجديد الخلايا، وأفعل ذلك بضع مرات في الأسبوع مباشرة بعد ممارسة الرياضة".

5- فن البودوجون
البودوجون (التي تعني "طريق المحارب الروحية" باللغة اليابانية) هي مزيج من اليوغا وفنون الدفاع عن النفس وحركات الحيوانات، وهو التمرين الذي ساعد جينيفر أنيستون على التغلب على انفصالها المؤلم عن زوجها الأول براد بيت في 2005.

6- العلاج بالتبريد
وهو علاج يقال إنه يساعد على تنشيط العضلات، وقالت جينيفر في المقابلة "لقد جربت العلاج بالتبريد مؤخرًا عندما كنت أعاني من بعض الإصابات وكنت مندهشة للنتائج".

وأضافت "في البداية تبدو تلك الدقائق الثلاث وكأنها أربع سنوات لكنها ساعدتني حقًا في التعافي من الإصابات في جميع أنحاء جسمي".

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