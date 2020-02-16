استقرار سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، استقرار ملحوظا، حيث سجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي 17.16 جنيه للشراء، 17.28 جنيه للبيع.وسجل السعر فى البنك الأهلى المصرى 17.10 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي،17.07 جنيه للشراء، 17.20 جنيه للبيع، وسجل السعر في بنك مصر 17.10 جنيه للشراء،17.20 جنيه للبيع.