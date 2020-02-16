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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس شعبة الأرز ينفي ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:10 ص
رجب شحاته
رجب شحاته
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نفى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاته، ما تردد مؤخرا عن احتمالية ارتفاع أسعار الأرز خلال المرحلة المقبلة.

وقال - في تصريح له اليوم الأحد - إن مخزون الأرز يكفي لعام 2021، موضحا أن إنتاج العام الماضي والسابق له بلغ 5 ملايين و500 ألف طن تم استهلاك 2.5 مليون طن منها والباقي 3 ملايين طن فائض تم تخزينه، موضحا أنه بحلول شهر سبتمبر القادم سيتم إضافة الكميات من المحصول الجديد.

وأضاف أن مقررات وزارتي الري والزراعة هذا العام لزراعة الأرز هي نفس المقررات لعام 2019 والتي بلغت مليونا و100 ألف فدان، موضحا أن 724 فدانا تروي باستخدام مياه نهر النيل و200ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.

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