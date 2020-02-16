استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل 16.64 جنيه للشراء، مقابل 15.67 جنيه طبقا للبنك المركزي المصري.وفي البنك الأهلي المصري، سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.فيما سجل السعر ببنك القاهرة 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل ببنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.