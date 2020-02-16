أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان ونزع فتيل 25 عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية مشتركة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، إن قوات الأمن الأفغانية اكتشفت 5 عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها خلال العملية.من ناحيتها، لم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.