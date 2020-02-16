«بهجات» يتفقد مشروع الـ«1185» عمارة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة بقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الأحد، يصاحبه المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز ومديري إدارات الطرق والزراعة والمرافق بالجهاز، سير الأعمال بمشروع "1185" عمارة بمشروع الإسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر.وشدد بجهات على الشركات المنفذة لأعمال المرافق واللاند سكيب بالمشروع بضرورة سرعة إنهاء الأعمال طبقا للتوقيتات المحددة لتسليم المواطنين تباعًا، كما تم مقابلة بعض المواطنين الذين تسلموا وحداتهم والاطمئنان على وصول جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء.وتأتي الزيارة في تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة متابعة ونهو الأعمال بالمشروعات القومية وخصوصا مشروعات الإسكان الاجتماعي.