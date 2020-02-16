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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«فض اعتصام رابعة» و«خلية المعصرة» أبرز محاكمات اليوم

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:47 ص
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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تستكمل محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، نظر عدد من المحاكمات الجنائية، أبرزها:

- محاكمة المتهمين في «فض اعتصام رابعة»

تنظر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


- إعادة محاكمة متهمين بـ«خلية المعصرة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.
ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كما شملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.


- إعادة محاكمة 6 متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حليم»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حليم " في كرداسة.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم كل من "عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيى عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل على، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كل من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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