رئيس «القاهرة الجديدة» يتفقد منطقة اللوتس لحل مشاكلها

زار المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حي اللوتس الشمالي والجنوبي.ورافقه خلال الجول التفقدية، نخبة من المسئولين، منهم المهندسة سلوي بيومي نائب رئيس الجهاز ورئيس الحى وإدارة أمن الجهاز.وعلى هامش جولته التقى رئيس الجهاز مع بعض سكان حى اللوتس بالتجمع الخامس، وناقش معهم الرؤية المستقبلية لحي اللوتس، وكانت نتائج الزيارة مثمرة للغاية، حيث ووعد رئيس جهاز سكان اللوتس بأنه سيتم رفع كفاءة الطرق لحي اللوتس وتحديد الطرق بالبلدورات بشكل واضح.وقال إنه فيما يخص العمارات التي تم تشطيبها، سيتم تنفيذ البلاط المتداخل للأرصفة في أقرب وقت وسيتم إحاطة أرض الخدمات أمام بورتو وبعض الأراضي الأخرى التي تم بيعها بأسوار لمنع سرقة الرمال منها، أما فيما يخص الأخوار، فأوضح أن العمل سيستأنف فيها وسيتم استكمال ردمها.ووعد طلعت بأنه سيسعى لتعزيز أمن حي اللوتس بشكل خاص بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم الاتفاق بين رئيس الجهاز وسكان اللوتس بأن يكون هناك لقاء دوري معه بشكل شهري من أجل بحث كافة الأعمال الخاصة بالحي، موضحا أنه اعتبارا من اليوم ستباشر معدات الجهاز استئناف العمل بالحي.وخلال الجولة أطلعت واللجان المرافقة بتوقيف بعض السيارات المخالفة ومتابعتها بنفسه من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنهم.