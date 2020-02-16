رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة جديدة: 1666 وفاة و68584 إصابة بكورونا في الصين

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:25 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68584 بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة أمس جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، واثنتان في سيتشوان، وواحدة في هونان.

وأضافت اللجنة أن 11272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8228 يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 9419 شخصا حيث خرج 1323 شخصا من المستشفى أمس بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 529418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين تم تعقبهم، فيما مايزال 158764 منهم تحت الملاحظة الطبية.
وبنهاية يوم السبت، تم تسجيل 56 حالة إصابة ووفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات في منطقة ماكاو، و18 حالة في تايوان، فيما غادر مريض في هونج كونج، وثلاثة مرضى في ماكاو واثنان في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وأشارت اللجنة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة اليومية بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الوباء) وذلك لليوم الـ 12 على التوالي، حيث تم تسجيل 166 حالة جديدة أمس خارج المقاطعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

العثور على جثة مسنة في حالة تحلل بمصرف في البحيرة

منذ حوالي 21 ساعة

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» فى «90 دقيقة»

منذ حوالي 13 ساعة

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

منذ حوالي 7 ساعات

هجوم صاروخى يستهدف محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

بيت شعر الأقصر يبدأ برنامج «كاتب وكتاب»

اليوم.. السيرة الذاتية لطه حسين وعلى مبارك على مسرح الجمهورية

الثقافة تواصل استعداداتها لإطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

قبة الغورى تحتفل بغرة شهر رجب.. الليلة