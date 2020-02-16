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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تقرر إجلاء مواطنيها بالسفينة السياحية باليابان

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:24 ص
السفينة اليابانية
السفينة اليابانية
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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، عزمها إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني بعد ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركابها.

وقالت وزارة الخارجية - في بيان لها نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف غير العادية التي يواجهها ركاب السفينة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مسئولي الرعاية الصحية اليابانيين.

وأضافت الوزارة أنها تعمل عن كثب مع الحكومة اليابانية للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين، وذلك دون الإشارة إلى موعد الإجلاء بالتحديد.

ومن المقرر أن تنقل الطائرة المواطنين العائدين إلى قاعدة القوات الكندية "ترينتون" وبعد ذلك إلى معهد تدريب "إن إيه في" في مقاطعة "أونتاريو" حيث سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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