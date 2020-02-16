الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

توصل الباحثون في كلية الطب جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، إلى أن الشاى الأخضر يحتوي على مستخلص طبيعي يعمل على تقليل شدة أمراض الكبد الدهني المرتبطة بالسمنة بنسبة تصل إلى 75% لدى الفئران التى تتغذي على نظام غذائى غنى بالدهون.وأوضح جوشوا لامبرت، أستاذ العلوم الغذائية فى جامعة "بنسلفانيا"أن النتيجة المتوصل إليها تعد من النتائج الهامة، لأن مرض الكبد الدهنى غير الكحولى يمثل مشكلة صحية عالمية كبيرة، حيث من المتوقع أن تتفاقم فى السنوات القليلة القادمة.وأضاف أنه بسبب ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل السمنة، ومرض السكر النمط الثانى، من المتوقع أن يصيب مرض الكبد الدهنى أكثر من 100 مليون شخص بحلول عام 2030..ولاتوجد حاليا أى علاجات موثوقة للمرض".وفى الدراسة الحالية، وجد أن الفئران التى تغذت على نظام غذائى غنى بالدهون لمدة 16 أسبوعا، واستهلكوا الشاى الأخضر ومارسوا الرياضة بانتظام عن طريق الركض على عجلة، قد تراجعت ربع الرواسب الدهنية فى كبد هؤلاء الفئران.وأعرب الباحثون عن اعتقادهم بأن مادة "البوليفينول" في الشاى الأخضر تتفاعل مع إنزيمات هضمية تفرز فى الأمعاء الدقيقة، وتسهم جزئيا في انهيار الكربوهيدرات والدهون فى الطعام ".. "لذلك، إذا كان الفأر لا يهضم الدهون في نظامه الغذائي، فإن تلك الدهون والسعرات الحرارية المرتبطة به تمر عبر الجهاز الهضمي للفأر، وينتهي بكمية معينة منه في البراز".