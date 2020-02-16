جوتيريش يصل باكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حول اللاجئين

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن المؤتمر سيعقد في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) تحت عنوان "40 عاما على اللاجئين الأفغان في باكستان: شراكة جديدة للتضامن" يومي 17 و18 فبراير الجاري.وأضافت القناة الباكستانية أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة - الذي يقوم بزيارته الأولى لباكستان منذ توليه منصبه - كلمة في المؤتمر.ومن المقرر أن يجتمع جوتيريش بالرئيس الباكستاني عارف ألفي ورئيس الوزراء عمران خان، بالإضافة إلى وزير الخارجية شاه محمود قريشي وأعضاء البرلمان بينما سيختتم زيارته التي تستمر أربعة أيام للبلاد في 19 فبراير الجاري.