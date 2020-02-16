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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. تنطلق أولى رحلات شركة توى العالمية لمطار شرم الشيخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:06 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تنطلق، اليوم الاحد، أولى رحلات شركة توى العالمية إلى مطار شرم الشيخ الدولى بعد توق دام لأكثر من 4 سنوات، من مطارى جاتويك ومانشستر بانجلترا ناقلين قرابة 189 سائح انجليزى بكل رحلة.

ويشير مصدر لدستور، أن هذا أول طائرة أجنبية تنزل إلى مطار شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 كما أنها تابعة لكبرى الشركات العالمية الأمر الذى يؤكد عودة ثقة منظمى الرحلات الأجنبية في المقصد المصرى.

ودخلت توى بقوة إلى السوق المصرى بعد أن أبدت استعدادها لتعويض غياب شركة الطيران البريطانية توماس كوك التى كانت تنقل ما يقرب من 4% من حجم السياحة المصرية، لتقلص بشكل كبير أى تداعيات لتأثير إفلاس توماس كوك على مصر.

ونقلت شركات توى البريطانية نحو 1.18 مليون مسافر الى شرم الشيخ من 15 مطارا في المملكة المتحدة فى عام 2015، وتصدر مطار جاتويك قائمة المطارات البريطانية من حيث عدد المسافرين إلى شرم الشيخ خلال عام 2015.

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