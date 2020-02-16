الغربية تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب بالمحلة الكبرى

نفت محافظة الغربية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول تلوث مياه الشرب بمحطة مياه دمرو بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب حدوث تسريب غاز كلور من داخل المحطة بشكل مفاجئ، نتج عنه إصابة عاملين فى المحطة باختناق، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز المحلة، بتلقي بلاغًا بتسرب الكلور في محطة المياه بدمرو، وإصابة عمال بحالات اختناق، وعلي الفور انتقل المهندس محمود عاطف، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الموقف وإخلاء عدد من المنازل المحيطة بالمحطة، وتبين حدوث تسريب لغاز الكلور من إحدى أسطوانات غاز الكلور بالمحطة، وتمت السيطرة على الموقف بالكامل.وأكدت غرفة العمليات بمحافظة الغربية، أن عمل محطة مياه الشرب آمن تماما بعد السيطرة على العطل الفني، وأنه لا يوجد أي تلوث في مياه الشرب بالمحطة، لأن التسريب كان في الهواء ولم يصل إلى المياه واستأنفت المحطة عملها مرة أخرى بعد توقف وقت قصير.