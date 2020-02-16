هجوم صاروخى استهدف محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

كشف مراسل العربية والحدث، تفاصيل الانفجارات التي حدثت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، لافتًا إلى أن هجومًا صاروخيًا استهدف محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد، مشيرا إلى تصاعد أعمدة دخان بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.كما أعلن مصدر عسكري أمريكي عن سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأميركية في العراق.وذكر المراسل بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة بغداد، ونقل شهود عيان سماعهم لدوي عدد من الانفجارات في مناطق متفرقة من المدينة.