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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 30 شخصًا فى هجوم مسلح بنيجيريا

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:57 ص
جريدة الدستور
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قالت الشرطة السبت إن عصابة مسلحة يستقل أفرادها دراجات نارية قتلت 30 شخصا على الأقل فى هجمات على قريتين فى شمال غرب نيجيريا، موضحة أن 21 شخصًا قتلوا حرقا وقُتل تسعة قرويين رميا بالرصاص مساء أمس الجمعة فى قريتي دانكار وتساوا مضيفة أن المهاجمين فروا ومعهم أطعمة وماشية.

وقتل مئات الأشخاص فى شمال غرب نيجيريا منذ العام الماضى فى هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تقوم بعمليات سطو وخطف، وأكد مفوض الشرطة سانونسى بوبا عدد القتلى وقال إن فرقا من الشرطة والجيش انتشرت فى المنطقة وإن تحقيقا يجرى فى الأمر.

ويقول خبراء أمنيون إن نيجيريا لا يمكن أن تحمل المزيد من الاضطرابات فى وقت تواجه فيه صعوبات بالفعل فى احتواء خطر جماعات إسلامية متشددة فى الشمال الشرقى وصراع فى ولايات وسط البلاد وجماعات متشددة فى دلتا النيجر إلى الجنوب الشرقي.

وذكرت مصادر نيجيرية، أن عناصر " بوكو حرام " داهمت القرية الواقعة بالقرب من مدينة "شيبوك " بولاية بورنو، وأطلقت الرصاص على الفارين، كما أضرمت النيران فى المنازل بعد سرقة المواد الغذائية منها، فيما قامت عناصر "بوكو حرام " بغارة مماثلة على ذات القرية فى وقت سابق أيضا.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام " المتطرفة تشن سلسلة هجمات منذ نحو عشرة أعوام تستهدف نيجيريا ، وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.

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