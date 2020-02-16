اليوم.. سياف للطيران تسير أولى رحلاتها الى مطار الخارجة

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي أن، شركة سياف للطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى، ستسير صباح اليوم الاحد، أولى رحلاته الجوية الداخلية الى مطار الخارجة الجوي بمحافظة الوادي الجديد، وفقًا للبروتوكول الذى أبرمته الشركة مع اللواء محمد الزملوط محافظة الوادى الجديد، في إطار حرص مسئولي الشركة على زيادة النقاط الجوية للشركة داخليًا وخارجيًا للتكامل مع الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران".وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة سياف ستقلع اولى رحلاتها الداخلية إلى محافظة الوادى الجديد فى تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة اسبوعية ذهاب وعودة.