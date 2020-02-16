رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

اليوم.. افتتاح معرضى «مشاهد وذكريات» و«أحلام اليقظة» بقاعة الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:04 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يفتتح بقاعة الزمالك للفن٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ معرضين تشكيليين، المعرض الأول للفنان جورج فكري٬ بعنوان "مشاهد وذكريات".

يمكن وصف أفضل أعمال جورج فكري بأنها "الأنثروبولوجيا البصرية": دراسة جمالية في الأعراف والمنظمات الاجتماعية بين الشعب المصري، وتظهر لوحاته كما لو كانت تم اكتشافها من المواقع التاريخية، مع تفاصيل أحداث وعادات الأشخاص الذين قاموا بإنشائها.

يشرح الفنان الأمر بشكل أفضل: "يعتمد عملي إلى حد كبير على الحاضر، بمعنى أنني أتعامل بشكل مباشر مع المجتمع كما هو اليوم، ومع ذلك فإن ثقافة اليوم متجذرة إلى حد كبير في التاريخ والتقاليد، لذلك اليوم هو تصادم الماضي والحاضر".

أما المعرض الثاني فيقام تحت عنوان "أحلام اليقظة"، للفنان حسام ضرار، شارك "ضرار" في العديد من المعارض داخل مصر جاليري "سفرخان"٬ والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 35، مايو 2013، ومعرض ثنائي "الجمال والوحش" مع الفنان صبحان آدم بقاعة "آرت توك" بالزمالك أبريل 2014، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 37، عام 2015.

وشارك في العديد من المعارض الخارجية في فرنسا، النمسا، براغ، بودابست، براتيسلافا، التشيك٬ جنوب أفريقيا، باريس، وسمبوزيوم في النمسا وإنجلترا٬ وسمبوزيوم القاهرة الدولي للفنون الإلكترونية والميديا بقصر الفنون بالأوبرا عام 2016.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

منذ حوالي 11 ساعة

العثور على جثة مسنة في حالة تحلل بمصرف في البحيرة

منذ حوالي 13 ساعة

«اضرب يا بدري».. الزمالك يرد على تصرف عبدالله جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

«مكملين» طردت إخوانيًا فانتحرت زوجته بعد قتل طفلتيها

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

اليوم.. السيرة الذاتية لطه حسين وعلى مبارك على مسرح الجمهورية

الثقافة تواصل استعداداتها لإطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

قبة الغورى تحتفل بغرة شهر رجب.. الليلة

مناقشة كتاب«معارك الحب والسياسة» بنادى المصرية اللبنانية.. اليوم