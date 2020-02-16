اليوم.. افتتاح معرضى «مشاهد وذكريات» و«أحلام اليقظة» بقاعة الزمالك

يفتتح بقاعة الزمالك للفن٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ معرضين تشكيليين، المعرض الأول للفنان جورج فكري٬ بعنوان "مشاهد وذكريات".يمكن وصف أفضل أعمال جورج فكري بأنها "الأنثروبولوجيا البصرية": دراسة جمالية في الأعراف والمنظمات الاجتماعية بين الشعب المصري، وتظهر لوحاته كما لو كانت تم اكتشافها من المواقع التاريخية، مع تفاصيل أحداث وعادات الأشخاص الذين قاموا بإنشائها.يشرح الفنان الأمر بشكل أفضل: "يعتمد عملي إلى حد كبير على الحاضر، بمعنى أنني أتعامل بشكل مباشر مع المجتمع كما هو اليوم، ومع ذلك فإن ثقافة اليوم متجذرة إلى حد كبير في التاريخ والتقاليد، لذلك اليوم هو تصادم الماضي والحاضر".أما المعرض الثاني فيقام تحت عنوان "أحلام اليقظة"، للفنان حسام ضرار، شارك "ضرار" في العديد من المعارض داخل مصر جاليري "سفرخان"٬ والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 35، مايو 2013، ومعرض ثنائي "الجمال والوحش" مع الفنان صبحان آدم بقاعة "آرت توك" بالزمالك أبريل 2014، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 37، عام 2015.وشارك في العديد من المعارض الخارجية في فرنسا، النمسا، براغ، بودابست، براتيسلافا، التشيك٬ جنوب أفريقيا، باريس، وسمبوزيوم في النمسا وإنجلترا٬ وسمبوزيوم القاهرة الدولي للفنون الإلكترونية والميديا بقصر الفنون بالأوبرا عام 2016.