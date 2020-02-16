تسيير 30 رحلة جوية داخلية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركات الطيران الخاصة المصرية، طوال اليوم الأحد، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم، والمخصص لرحلات شركات الطيران الخاصة المصرية وبعض الشركات العربية والإفريقية، 30 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل أكثر من 9 ألف راكب من مختلف الجنسيات.ويشهد مبنى الركاب، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية؛ لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة.ويولى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى اهتمامًا كبيرًا بالخدمات والتسهيلات المقدمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى المطارات المصرية، فى إطار المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي خلال الآونة الأخيرة.