اليوم.. السيرة الذاتية لطه حسين وعلى مبارك على مسرح الجمهورية

بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية٬ تقدم مؤسسة المسرح الذهبي٬ قصتى طه حسين وعلى مبارك فى عرض مسرحى على مسرح الجمهورية٬ فى الحادية عشر والنصف صباح اليوم الأحد.تقدم قصة "على مبارك" فى الحادية عشر والنصف صباحًا٬ وتليها قصة "الأيام" لطه حسين في الواحدة والنصف ظهرًا، ويؤديهما مجموعة من المواهب الشابة ومن إعداد وإخراج زينب حافظ.يشار إلي أن العروض تستند إلى الإيمان بأهمية التراث المصري٬ وتسعى إلى إلقاء الضوء على شخصيات خالدة أثرت الحياة الثقافية والعلمية٬ في حقب زمنية مختلفة لتستلهمها الأجيال الجديدة كقدوة للنجاح.ومن المقرر أن يتم تقديم العروض٬ على مسرح أوبرا ألأسكندرية٬ مسرح سيد درويش٬ خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.