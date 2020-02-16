تحالف ستار للطيران ينقل 8 آلاف راكب بمطار القاهرة.. اليوم

تسيّر شركات تحالف ستار العالمي للطيران، اليوم الأحد، 20 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل نحو 8 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، استغلالا لحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا.وتشهد رحلات طائرات شركات تحالف ستار العالمي للطيران خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء الفصل الشتوى؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين لزيادة المدن المصرية خلال تلك الفترة للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل التي تتمتع بها البلاد.