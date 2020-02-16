اليوم انطلاق مؤتمر «ملوك الشمال» بمتحف آثار طنطا

ينطلق المؤتمر السنوي الثالث "ملوك الشمال"، اليوم الأحد، بمتحف آثار طنطا، بحضور قيادات ممثلين عن وزارتي السياحة والآثار والتعليم ومحافظة الغربية، والذي يستمر حتى الثلاثاء القادم.ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية على مدار الأيام الثلاثة، تبدأ بانطلاق موكب فرعوني من أمام مبني المحافظة إلى مقر المتحف، حيث تقام احتفالية كبرى في سرادق مقام أمام واجهة المتحف، ثم الجلسة الافتتاحية وتتضمن كلمات يلقيها الضيوف، وعرض فيلم تسجيلي عن المتحف، وأهم المواقع السياحية والأثرية في الغربية.وأشار الدكتور عماد بدير، مدير المتحف، أن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام، ومحافظة الغربية بشكل خاص، وتسليط الضوء علي أجنحة المتحف، خاصة بعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور والتسويق السياحي للمحافظة، وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية، والإسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية.وأوضح أن المؤتمر الخاص بالمتحف سيصبح حدثًا سنويًا يتوافد السائحون من أجله على المحافظة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تطبيق تفعيل التوجه الخاص بالدولة، والذي أعلنه رئيس الجمهورية، من أن السياحة تعتبر من المصادر الأساسية للدخل، ولابد من تعظيم الدور السياحي كواحد من أهم مصادر الدخل.ويتضمن المؤتمر إلقاء الضوء حول أهم الملوك الذين حكموا مصر من الدلتا، وأدوارهم التاريخية، وأهم المواقع الأثرية في الدلتا مثل صا الحجر ببسيون، وصان الحجر وتل الفراعين الشرقية وبهبيت الحجارة بسمنود، وكذلك دور المتاحف في نشر الوعي الأثري والحضاري والمكانة الدينية والروحانية لمدينة طنطا وسبل تعظيمها والاستفادة منها.