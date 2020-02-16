انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية.. اليوم

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين بالمجان، اليوم الأحد، وذلك عن طريق وضع نقطتين على اللسان، للفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الحملة تستهدف تطعيم 720 ألفًا و816 طفلًا، من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، على مستوى المحافظة، مضيفًا أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال فرق طبية متنقلة بالشوارع، سوف تقوم بالمرور على المنازل والمدارس الابتدائية لتطعيم التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، بجانب مقار التطعيم الثابتة بالإدارات الصحية والمكاتب والوحدات الصحية القروية.وأوضح أن المديرية استعدت للحملة بعقد اجتماعات متتالية خلال الفترة الماضية، مع الإدارات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة؛ لوضع خطة وآليات وتنسيق تنفيذ فعاليات الحملة على مستوى المحافظة، وإعداد الأدوات والفرق الطبية الثابتة والمتحركة بإجمالي 1922 فرقة طبية، لتحقيق المستهدف من التطعيم.