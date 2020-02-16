مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية الإنجليزية.. اليوم

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاة الجوية، أن مطار شرم الشيخ الدولى سيستقبل مساء اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "TUI FLY" البريطانية والتى تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزى "الشارتر" قادمة من مطار جاتوك بالمملكة المتحدة، حيث ستم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لركاب الطائرة، وفقًا لتوجهيات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عادل عبدالعزيز محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.وأضاف المصدر، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولى، وعددا من مسئولى الشركة المصرية للمطارات، سيكونوا فى استقبال الطائرة وركابها البالغ عددهم 189 شخصًا، حيث سيتم بإعداد احتفالية لاستقبال الطائرة، عبر رش المياه فور هبوطها أرض مهبط المطار، كما سيستقبل فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات، الركاب بالهدايا التذكارية والوورد على أنغام "الكمان"، واستقبالهم بفقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي فى صالة الوصول الدولية.وأشار المصدر إلى أن فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولى، سيتولون توزيع كتيبات، خاصة عن أهم المعالم السياحية فى جنوب سيناء للركاب القادمين على متن الطائرة، بالإضافة إلى تسهيل كافة إجراءات الوصول.وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن تصل 3 رحلات أسبوعيًا تابعة لشركة "تى وى فلاى" قادمة من جاتوك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى بداءً من 14 فبراير الجارى حتى 25 مارس المقبل.وكانت الحكومة البريطانية وافقت على استئناف الرحلات الجوية الإنجليزية إلى مطار شرم الشيخ الدولى مرة أخرى بعد توقف استغرق 4 سنوات، وذلك عقب تدعيم وتعزيز المنظومة الأمنية والتأمينية بالمطارات المصرية، فضلًا عن إشادة كافة الجهات الدولية المتخصصة بالإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بتلك المطارات.