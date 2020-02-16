إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط قسمي شرطة عين شمس والمقطم

أزالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جميع الحواجز الخرسانية، بمحيط قسمي شرطة عين شمس والمقطم، كما فتحت جميع المحاور المرورية التي كانت مغلقة بشكل جزئي حول القسمين.ويأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الأمن على اتخاذ ما يلزم للتيسيرعلى المواطنين وفتح الشوارع والمحاور بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة.ولاقى الأمر استحسان المواطنين، حيث توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على القيام بتلك الإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم.