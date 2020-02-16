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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يغادر إلى جنيف للمشاركة فى مؤتمر «تحصين الشباب ضد التطرف».. اليوم

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:35 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يغادر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر «تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف»، الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بالأمم المتحدة بحضور دولي واسع.

ومن جانبها نظمت بعثة مصر بالأمم المتحدة عدة لقاءات وحلقات نقاشية هامة لوزير الأوقاف على النحو التالي:

1- لقاء بمقر الاتحاد البرلماني الدولي مع مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، لمناقشة الموضوعات التالية:
أ - حماية المقدسات الدينية.
ب - المفاهيم المغلوطة للتطرف.
جـ - الإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 2022م المتعلقة بحوار الحضارات والثقافات.
2- حلقة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها بعثة مصر بمقر الأمم المتحدة حول «المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية»، بمشاركة ممثلين على مستوى عال من مجلس الكنائس العالمي والكرسي الرسولي بالأمم المتحدة، والبرلمان الدولي.
3- عشاء عمل ولقاء خاص مع عدد من سفراء الدول العربية والشخصيات الدينية بدار السكن المصري بجنيف.
4- عشاء عمل يقيمه السفير مختار عمر مع ماريو توريلي نائب عام سابق وستيفان أوزي السفير السويسري المتجول لموضوعات مكافحة الإرهاب، ومارجريت لينين نائبة في البرلمان السويسري.

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