وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة نادي الزمالك عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الترجي التونسىيبثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي باستاد الغرافة القطري، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربي.وشهد مطار القاهرة توافد أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، من أجل استقبال بعثة الفريق الكروى الأول عقب العودة من قطر مرددين هتافات وشعارات نادي الزمالك.