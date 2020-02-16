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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:50 ص
جريدة الدستور
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استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة نادي الزمالك عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الترجي التونسىيبثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي باستاد الغرافة القطري، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربي.

وشهد مطار القاهرة توافد أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، من أجل استقبال بعثة الفريق الكروى الأول عقب العودة من قطر مرددين هتافات وشعارات نادي الزمالك.


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