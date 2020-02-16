الصين تعلن 139 حالة وفاة جديدة مصابة بـ«كورونا» في هوبي

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، وفاة 139 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد في إقليم هوبي.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» بأن إقليم هوبي، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، أعلن عن 5090 إصابة جديدة و121 حالة وفاة في الإقليم.وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الصين بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بالفيروس المستجد، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.