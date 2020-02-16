قبة الغورى تحتفل بغرة شهر رجب.. الليلة

بمناسبة الاحتفال بغرة شهر رجب، يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الأحد 16 فبراير، احتفالية كبرى بهذه المناسبة، برعاية مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.الاحتفالية رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، بمشاركة فرقة سماع للإنشاد الصوفي والموسيقى الروحية، وفرقة الحور للإنشاد.يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد، منها «قمر سيدنا النبي٬ لبيك اللهم لبيك، يا رايح للحرم، من نورك يا رب اهديني، كم ناشد، من راح الحب اشرب واسقيني، رايحه فين يا حاجة، صلوا على نبينا، مولاي كتبت رحمة الناس عليك، التكبيرات، يا ليلة العيد، موشح أمدح المكمل».يذكر أن فرقة «سماع» تكونت من خلال ورشة منشد الغوري ومدرسة سماع، والتي أسسها الفنان انتصار عبد الفتاح عام 2007 للحفاظ على التراث وإحياء القوالب والمقامات النادرة وفن السماع، حيث يقدم برنامجًا متميزًا ويشارك فيه مجموعة من الأصوات الجديدة المتفردة في عالم الإنشاد.