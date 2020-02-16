الباز يوضح الرسالة من ارتداء لاعبى الزمالك تشيرتات بصورة الرئيس السيسى

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشكر للمدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، على نشره فيديو للاعبي الزمالك وهم يرتدون تشيرتات مرسوم عليها صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أغنية «والنبي لنكيد العزال».وقال «الباز»، خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «القطريون تعاملوا معنا على أنهم عزال فعلًا».وأضاف الباز: «ما فعله لعيبة الزمالك ليس خلط السياسة بالرياضة، وإنما معنى وطني، فهذه دولة تكيد وتتآمر عليك، وتخطط للإضرار بك، ومشكلتهم الأساسية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه دعم قوة البلد بشكل كبير جدًا».وأردف الباز: «أؤيد نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك بشدة، وهذه رسالة واضحة، أن الشعب يدعم رئيسه».