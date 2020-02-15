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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو دياب عن اعتزال أيمن بهجت قمر: من أكثر المؤثرين في مجالنا

السبت 15/فبراير/2020 - 11:40 م
الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب
سناء إسماعيل
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أعرب الفنان عمرو دياب، عن صدمته من قرار اعتزال الشاعر أيمن بهجت قمر، لكتابة الأغاني، مؤكدًا أنه يتعاون معه منذ عام 1998.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أول أغنية تعاون فيها معه كانت (ولسه بتحبه يا قلبي)، وآخرها كانت أغنية (مهرجان) وقبلها أغنية بحبه، وأيمن من أحسن الشعراء الموجودين في العشرين سنة الماضية".

وتابع: "أيمن بهجت قمر راجل ناجح في مجالنا ومن أهم الشعراء وكنت تملي اقعد أقوله احنا مفتقدينك في المجال بتاعنا لا تغيب عنا في حال انشغاله في فيلم أو مسرحية".

وأكد أن الكلمة عندما تقال تظل في عقول الناس لآخر العمر: "أيمن لو عايز يهدى شوية لا يهدى في مجال الغناء والشعر لأنه المؤثر الأول في الـ 20 سنة الماضية".

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