عمرو دياب: أغاني المهرجانات لا تقلقني ولا أنظر لأي شخص

علق الفنان عمرو دياب، على انتشار أغاني المهرجانات بشكل كبير خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن المساحة كبيرة واختلاف الأشكال الموسيقية موجود وسيظل موجود.أضاف الهضبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، مع عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "الجمهور مختلف الثقافات والألوان ويحتاج مثل هذه الأشياء وأنا من 35 سنة بغني ولن أقلق من المهرجانات، وراض بما أنا فيه ولا أنظر لأي شخص".كما رد خلال المداخلة عن الهدية التي تلقاها في عيد الحب، من الفنانة دينا الشربيني: "هىّ بتخليني أعرف أطلع إنتاج كويس وهذا أهم شيء أن يكون في حد في حياتي يعرف يطلع مني أحسن حاجة".