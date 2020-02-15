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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسئول بالزراعة يوضح أوجه التعاون مع أوغندا في الري والسدود

السبت 15/فبراير/2020 - 11:25 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، إن الفترة الأخيرة شهدت عملًا مكثفًا مع أوغندا من حيث حجم التعاون، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف حسن خلال لقائه مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "أفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسئولين في أوغندا يقدمون كل الشكر لمصر خاصة في مجال توفير المياه، مشيرًا إلى أن مصر تساعد أوغندا في مواجهة السيول من خلال طرق كثيرة، وأن مصر قدمت كل الدعم خاصة في أوقات السيول والفيضانات والجفاف أيضا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، أن أوغندا استفادت كثيرا من الخبرات المصرية في مجال السيول، موضحًا أن هدف المشروعات المصرية في أوغندا توصيل رسالة ايجابية أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل.

ولفت رئيس الإدارة المركزية إلى أن التعاون مع دول حوض النيل بدأ مبكرًا في 1904 بإنشاء الري المصري في السودان، وكان هناك إدارة مركزية للري المصري في السودان، متابعا أن التعاون تطور بعد إنشاء السد العالي عام 1959.

وأضاف أنه في عام 1949 بدأ التعاون مع أوغندا بإنشاء سد، وأصبح هناك ري مصري في أوغندا من خلال اتفاقية تم التوقيع عليها بعد ذلك، موضحا أن هذا التعاون تحول لمشروعات تعاون مشترك في عام 1999.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، أن أوغندا كانت تعاني من أزمات في الحشائش المائية، وتم تقديم دعم كبير لهم وتدشين المشروع المصري الأوغندي للتعامل مع حشائش النيل.

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