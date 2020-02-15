سعودي يشكو من تعطيل استثمارات في القمامة بـ10 مليارات دولار

قال المستثمر السعودي وليد فيدة، إن شركته تمتلك تقنية لاستغلال النفايات، واستخراج الكهرباء والغاز والسماد، ليس لها منافس، مشيرًا إلى أنه تقدم للحكومة المصرية لإنشاء مصانع إعادة تدوير القمامة في جميع المحافظات، بقيمة 10 مليارات دولار، لكن الحكومة وافقت على إنشاء المصانع في 8 محافظات فقط.وأضاف «فيدة» خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» أنه اجتمع مع الجهات المسئولة، وعرض عليهم بيع الكهرباء التي ينتجها بسعر 6 سنت للكيلو وات بدلا من 8 سنت، لكن الحكومة المصرية طلبت شريك أجنبي، فقام بالاتفاق مع مستثمر إيطالي.وأوضح أن شركته لديها التركيبات والاستثمارات المالية وتقدر بـ 10 مليارات دولار في حال الموافقة على إنشاء المصانع في جميع المحافظات.وأردف: «لو أعطونا الأرض، ستظهر النتيجة خلال 3 أشهر، وقلنا إذا لم ننفذ خلال شهرين ضعوا كل الشروط».ولفت إلى أن الحكومة لم تحدد لهم الأراضي لبناء مصانع التدوير، مؤكدًا أن شركته جاهزة ماليًا وبالتقنية و"know how"، وتدريب الموظفين وكلهم سيكونوا من مصر.