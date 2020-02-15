«القوى العاملة» توفر 550 فرصة عمل براتب 3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 550 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان، براتب يتراوح بين ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة، ٥٠٠ عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يزيد عن فوق المتوسط، وألا يزيد عمره عن ٤٠ عاما.وتطلب الشركة، ٥٠ مراقب جودة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن ٣٥ عاما.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة بتوافر مواصلات، وسكن إداري، ودار حضانة، ووجبة، وتأمين صحي واجتماعي، وعلى من يرغب في التقدم الاتصال على ٠١٠٠١٦٠٠٢١٩، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، الشرقية.