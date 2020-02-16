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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التفاصيل الكاملة لتعطيل «البيئة» استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:23 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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طالب الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بفتح تحقيق في أسباب تعطيل العمل بمشروع استثماري لإعادة تدوير القمامة بقيمة 10 مليارات دولار، متسائلًا:"لماذا تتباطأ الحكومة في الاستجابة للمستثمر الأجنبي رغم قبوله توقيع أي جزاء إذا لم يوفي بالتزاماته؟".

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب ليأتوا إلى مصر، إلا أنه يبدو أن بعض المسئولين ليسوا على نفس القدر من المسئولية.

وكشف الباز، تفاصيل تقدم مستثمر سعودي، بمشروع إعادة تدوير القمامة، بقيمة 10 مليارات دولار، قائلًا إنه في أبريل 2019، كان هناك قرار بتحفيز إنشاء مصانع لتدوير المخلفات بالمناطق الصناعية الحرة، فقام المهندس المصري محمد الحسيني بالشراكة مع شركة الفيدة السعودية، المتخصصة في تدوير المخلفات، بإعلان رغبتها في الاستثمار في تدوير المخلفات، وبناء 75 مصنع في الـ28 محافظة.

ولفت الباز، إلى أن المستثمر السعودي التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أعطاهم خطابات موجهة لوزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية في أغسطس 2019.

واردف الباز:"عندما اجتمع المستثمر السعودي مع وزيرة البيئة طلبت مستثمر أجنبي، فاتفق المستثمر السعودي مع شركة إيطالية رأس مالها 77 مليار دولار، لكن فوجئوا بالوزيرة تطلب الاجتماع مع صاحب الشركة الإيطالية".

وتابع الباز:"كان هناك صعوبة أن يحضر المستثمر الإيطالي، لكنه حضر يوم 6 فبراير 2020، ومعه ممثل الشركة الإيطالية سامي سرحان وهو أردني إيطالي".

وواصل:"المستثمرون فوجئوا بالوزيرة تطلب من سامي يترجم، فرد أنه مستثمر وليس مترجم، وكان يفترض بالوزارة تأتي بمترجم، الوزيرة استاءت من رده وتركت الاجتماع".

وتساءل الباز: لماذا يتم تعطيل مشروع استثماري بحجم إنشاء 75 مصنع لتدوير المخلفات في 28 محافظة، كل مصنع يشغل 500 فرد، بمرتبات تبدأ بـ 1500 دولار، وحجم استثمار يبلغ 10 مليارات دولار؟".

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