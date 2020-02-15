خبيرة اقتصادية تكشف أسباب تراجع معدلات النمو في القطاع الصناعي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنها رصدت انخفاض في معدل النمو للقطاع الصناعي مؤخرًا رغم المبادرات التي تتم على أرض الواقع، حيث إن معدل النمو للقطاع الصناعي وصل لـ 2.8% وهو بالنسبة للإمكانيات الهائلة الموضوعة داخل القطاع الصناعي قليلة للغاية.

وأضافت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن هناك مشكلات عديدة يعاني منها القطاع الصناعي في مصر، منها أسعار الكهرباء، حيث إن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل كبير على المصانع.

وشددت الخبيرة الاقتصادية، على ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء على المصانع، ويجب أن تعكس كل الأسعار العلاقة بين العرض والطلب، ويجب أيضًا على وزارة الكهرباء ضغط التكاليف.



