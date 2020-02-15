دورة لإعداد 150 قيادة في الوادي الجديد (صور)

نظم اليوم المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية وزارة التخطيط حفل تسليم شهادات دورة لإعداد 150 قيادة بالوادي الجديد، ضمن خطة الدولة لإعداد كوادر قادرة على قيادة التغيير في المصالح الحكومية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.وقال عبدالله سفينة مدير التعليم الأساسي بالداخلة والمدرب، إن هذا البرنامج يشمل مجموعة من العناصر تضم كيف تكون قائدا ناجحا وفعالا ومهارات القيادات الإدارية الحديثة والتخطيط ومعوقات التخطيط ومهارات إدارة الذات والوقت والاجتماعات والضغوط والصراع والإخفاق والتغيير.وأضاف سفينة أن الدولة تتجه بكل قوة لتدريب وتأهيل العاملين بجميع القطاعات من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الوقت، مؤكدا دعم اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة لجميع المؤسسات التي تعمل في مجال التدريب وتذليل كل العقبات أمامها لتنفيذ برنامجها التدريبي.وأكد سفينة على أنه سيمنح جميع الحاصلين علي البرنامج التدريبي شهادة معتمدة في القيادة.