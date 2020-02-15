إصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق "شبراخيت - الرحمانية"، أمام قرية أبو منجوج بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك.أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى شبراخيت المركزى، وهم كل من:" هدى محمد إبراهيم" 18 سنة، "روان وحيد أبو غزالة" 18 سنة، "أسماء عماد قرش" 18 سنة، "سوسن يوسف آمين" 45 سنة، جارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.