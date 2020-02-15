رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:55 م
حادث تصادم
حادث تصادم
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق "شبراخيت - الرحمانية"، أمام قرية أبو منجوج بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى شبراخيت المركزى، وهم كل من:" هدى محمد إبراهيم" 18 سنة، "روان وحيد أبو غزالة" 18 سنة، "أسماء عماد قرش" 18 سنة، "سوسن يوسف آمين" 45 سنة، جارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مقتل اثنين في إطلاق نار بروسيا

منذ حوالي 13 ساعة

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

منها «رفع الملام عن الأئمة الأعلام».. 6 كتب دينية تقدمها «زاد» للنشر

17 فبراير.. ندوة «وطن بلا شائعات» بنادي التجديف بجامعة الأقصر

«دفتر الأيام» مجموعة قصص عن التراث الشعبي

استمرار عرض «أطياف البهنسا» لفرقة بنى مزار المسرحية بالمنيا