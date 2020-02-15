علاء السقطي: أصحاب المشروعات الصغيرة يجنون أرباحًا بعد 6 أشهر فقط

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مفهوم المشروع الصغير لا يقتصر عن كونه تمويله صغير فقط أو رأس ماله صغير، بل هو يعد مشروع صغير من الناحية المالية والتكنولوجية أيضًا وبالتالي يسهل للكثيرين إنتاجه ويسهل تمويله، وينتج أرباحًا بعد 6 شهور فقط.

وأضاف "السقطي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي ابراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن أهم شيء قبل بدء المشروع الصغير هو وجود السوق، موضحًا " لازم نشوف السوق ونشوف الحاجة اللي بنستخدمها، ونلاقيها إما مستوردة أو محلية"، وبالتالي نحدد السلعة".

وتابع أن حجم المنتجات التي يتم استخدامها في المشروعات- ويتم استيرادها- ضخم جدا، لافتا إلى ضرورة معرفة حجم السوق لأي سلعة قبل البدء في إنتاجها.



