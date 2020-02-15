مقتل سائق بسبب أولوية التحميل في مصر القديمة

لقى سائق مقتله على يد زميله؛ بسبب أولوية التحميل بمنطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة.وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، السبت، بلاغًا بوجود متوفى بمنطقة أسطبل عنتر.على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل، بعد طعنه بسلاح أبيض.وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.