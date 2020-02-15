قيادي بـ«التيار الديمقراطي» يكشف موقف برلمان تونس من تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، عن تشكيلة حكومته اليوم السبت، والتي ضمت وزراء من أحزاب التيار الديمقراطي، حركة النهضة، تحيا تونس، نداء تونس، ومستقلين وأحزاب أخرى.ومن جهته قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن موضوع تشكيل الحكومة يمر بصعوبات كثيرة، مضيفا أن هناك أغلبية يمكن أن تمنح الثقة لها بسبب حركة النهضة الإسلامية التي رفضت اليوم منح الثقة للحكومة والانسحاب منها، إذا لم تتحصل على العدد الكافي بالإضافة إلى أنها لها تحفظ حول العديد من الأسماء المقترحة لتولي مناصب وزارية.وأوضح الشواشي في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الحكومة لو جرى عرضها على مجلس نواب الشعب فإن التيار الديمقراطي سيمنحها الثقة باعتباره مشترك فيها وداعم لإلياس الفخفاخ وهو نفسه الذي اقترحوه على رئيس الدولة لتكلفه بهذه المهمة.وأضاف أن إلياس الفخفاخ، أعلن عن رغبته في استكمال المدة الدستورية التي تنتهى يوم الخميس المقبل وإطلاق مشاورات من جديد لعله ينجح في إقناع حركة النهضة أن تراجع مواقفها عن الانسحاب أو البحث عن تركيبة جديدة بدون حركة النهضة يمكن أن يقدمها لرئيس الدولة ومن ثم مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة.وتابع: "حتى الآن ليس لدينا التشكلية النهائية التي يمكن عرضها على مجلس نواب الشعب، ونحن في انتظار استكمال المدة الدستورية لرئيس الحكومة المكلف وبالتالي لا يمكن اليوم الحديث عن تشكلية نهائية للحكومة المرتقبة".