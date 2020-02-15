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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في بدر للجنايات

السبت 15/فبراير/2020 - 10:45 م
النيابة
النيابة
داليا عبد الباسط
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أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت داخل إحدى الورش الخاصة ملك المتهم الأول بمدينة بدر.

وكشفت أمر الإحالة عن أن المتهمين هم سويلم.م ٤٣ سنة، جميل.ع ٣٣ سنة، طاهر.م ٣٠ سنة، وأقروا بارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه أسامة.ح ٣٠ سنة حتى الموت داخل ورشة المتهم الأول.

وأقر المتهمين بأن المجني عليه يعمل بورشة المتهم الأول وتمكن من سرقة مبلغ ٧٠ ألف جنيه من خزانة الورشة، وقام بتعطيل كاميرات المراقبة الخاصة بالورشة أثناء عمله، لكن كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الورش المجاورة، تمكنت من التقاطه وهو خارج من الورشة ليلا وبحوزته حقيبة سوداء، وبمواجهته بكاميرات المراقبة أقر بأنه قد نسي أغراضه وعاد مرة أخرى لأخذها، مؤكدًا أنه لم يسرق خزانة الورشة.

وأضاف المتهمين: قمنا بتقييده بالحبال وتعدينا عليه بالضرب بالعصا الحديدية لإجباره على الاعتراف بمكان إخفاء المبلغ المسروق لكنه أصر على الإنكار مما دفعنا لضربه وتعنيفه لمدة ٣ ساعات بالعصا الحديدية حتى سقط قتيلًا، وقمنا بحمل جثته وألقينا بها في أحد المناطق النائية بمدينة بدر.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وعليه أثار تعذيب، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت لسرقته مبلغ مالي من ورشة المتهم الأول، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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