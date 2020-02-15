تحرير 29 محضرًا في حملة تموينية على مخابز العصافرة بالإسكندرية

كلف المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بشن حملات لتشديد الرقابة على مخابز منطقة العصافرة قبلي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أثناء جولته بالمنطقة.قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 40 مخبز بلدى بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز البلدية.كان قد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منطقة العصافرة قبلي والاستماع إلى مشاكل المواطنين، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة.