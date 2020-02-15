جمال بيومي: البيروقراطية والإعلام أبرز معوقات الاستثمار

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إنه منذ سنوات طويلة يتم تنظيم دورات تدريبية، ومراكز إعداد القادة للكثير من موظفي الدولة.

وأوضح "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المناخ الاستثماري في مصر يواجه عدة مشكلات وليس المسشكلة في الموظف الواحد الذي يقطن أمام الشباك الواحد".

وأضاف أن الموظف الذي يقطن في الشباك الواحد يستلم الورق من المستثمرين، وبعدها يتنقل المستثمر بين 32 وزارة ، والوزارات تعاني من البيروقراطية "

وتابع:"الاستثمار الآن في ملف رئيس الوزراء، ويستطيع أن يوجه كل الوزراء باتخاذ ما يلزم لتسهيل العقبات أمام المستثمرين" .

واستكمل أن الإعلام خلق مناخا معاديا لمناخ الاستثمار، وخاصة للقطاع الخاص، متابعا :"عمري ما شوفت مسلسل أو فيلم فيه رجل الأعمال شريف، ديما بيقولوا يمتص دماء الدولة والمصريين".



